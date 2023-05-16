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Обнаружена новая ключевая причина генетической шизофрении

Команда ученых из Института развития мозга Либера обнаружила новую ключевую причину генетической шизофрении. Выводы работы, опубликованной в журнале Nature Communications, показывают, что мутации более 100 генов оказывают свое воздействие в плаценте, а не в развивающемся мозге.

Обнаружена новая ключевая причина генетической шизофрении
© Lenta.ru

Ранее считалось, что гены, провоцирующие риск развития психического расстройства, связаны исключительно с мозгом. Опровергнуть это удалось в новом исследовании: эти гены воздействуют на основную функцию плаценты по доставке питательных веществ и кислорода в мозг эмбриона. Они экспрессируются в трофобласты, которые обеспечивают обмен питательных веществ между матерью и плодом плаценты, что впоследствии влияет на ребенка. Причем гены риска развития шизофрении, обнаруженные в плаценте, могут оказывать большее воздействие на наследуемость и вероятность заболевания, чем гены риска, выявленные в мозге.

Также ученым удалось определить несколько генов в плаценте, вызывающих диабет, биполярное расстройство, депрессию, аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Специалисты, однако, обнаружили гораздо больше генетических ассоциаций с генами шизофрении, чем с генами любого из этих других расстройств.

Интересно, что более подверженными к развитию шизофрении оказались плоды мужского рода. Такая закономерность заключается в том, что при беременности мальчиками воспалительные процессы в плаценте играют ключевую роль. При этом известно, что мальчики более уязвимы к внутриутробному стрессу. Этим также объясняется тот факт, что нарушения развития (и в том числе шизофрения) чаще встречается у мужского пола.

Открытие позволит будущим исследованиям сосредоточиться на принципиально новом подходе для профилактики заболевания. Так, ученые теперь смогут обнаруживать изменения в генах риска за десятилетия до появления фактического расстройства.

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