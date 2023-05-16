Мужчина приехал в больницу с болью в животе и умер после операции

В Алтайском крае мужчина приехал в больницу с сильной болью в животе и умер после простой операции по удалению аппендикса. Об этом KP.RU сообщила дочь погибшего.

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В конце апреля у 52-летнего жителя села Безголосово поднялась температура и появились резкие боли в животе. Россиянин надеялся выздороветь самостоятельно, но спустя двое суток обратился в Алейскую Центральную районную больницу.

Медики диагностировали у мужчины аппендицит и направили его на операцию. Дочь россиянина рассказала, что ее отцу должны были провести лапароскопию — при использовании этого метода в животе пациента вместо надрезов делаются небольшие проколы. Необходимый для хирургического вмешательства аппарат был занят, и мужчине провели обычную полостную операцию.

Родным пациента сообщили, что удаление аппендикса прошло успешно, но вскоре состояние мужчины снова ухудшилось. Врачи успокаивали родственников и заявляли, что таким образом могут проявляться последствия операции. На четвертый день мужчина перестал отвечать на звонки, а в больнице сообщили, что его увезли в реанимацию — якобы из-за проблем с сердцем.

«Муж звонил в больницу и просил их перевезти отца в Барнаул, но они отказывались. Это был выходной день, в больнице был лишь дежурный врач, УЗИ сразу не сделали. Лишь на следующее утро стало ясно, что у него лопнул дивертикул толстой кишки и начался перитонит», — рассказала дочь россиянина.

В ходе повторной операции выяснилось, что в организме мужчины началось заражение, в ночь на 3 мая он скончался в больнице.