Врач назвала лекарства, после которых опасно садиться за руль

Транспортным средством не рекомендуется управлять после приема успокаивающих, снотворных и некоторых антигистаминных препаратов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Перед приемом любого лекарства следует внимательно прочитать его инструкцию и найти раздел, посвященный влиянию средства на вождение. Дело в том, что некоторые препараты могут снижать скорость реакции водителя, в результате чего увеличивается риск ДТП.

Чаще всего на скорость реакции водителя влияют успокаивающие препараты, снотворные, некоторые лекарства, которые применяются в неврологии.

В том числе, перед тем как сесть за руль, лучше не пить лекарства с содержанием фенобарбитала.

"Вроде бы человек разнервничался, накапал себе несколько капель от сердца, но там тоже есть компоненты, влияющие на вождение", – предупредила Чернышова.

Кроме того, с осторожностью стоит относиться к препаратам от аллергии.