Врач назвала лекарства, после которых опасно садиться за руль
Транспортным средством не рекомендуется управлять после приема успокаивающих, снотворных и некоторых антигистаминных препаратов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Перед приемом любого лекарства следует внимательно прочитать его инструкцию и найти раздел, посвященный влиянию средства на вождение. Дело в том, что некоторые препараты могут снижать скорость реакции водителя, в результате чего увеличивается риск ДТП.
Чаще всего на скорость реакции водителя влияют успокаивающие препараты, снотворные, некоторые лекарства, которые применяются в неврологии.
В том числе, перед тем как сесть за руль, лучше не пить лекарства с содержанием фенобарбитала.
"Вроде бы человек разнервничался, накапал себе несколько капель от сердца, но там тоже есть компоненты, влияющие на вождение", – предупредила Чернышова.
Кроме того, с осторожностью стоит относиться к препаратам от аллергии.
"Антигистаминные средства старого поколения влияют на вождение, а противоаллергические лекарства нового поколения, как правило, не влияют на него", – заключила эксперт.