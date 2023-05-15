Онколог объяснил, какие болезни указывают на предраковое состояние

Предраковым состоянием называют заболевание, которое в определенном проценте случаев превращается в раковую опухоль. Какие именно болезни могут озлокачествиться и как их лечить, рассказал «ФедералПресс» онколог широкого профиля, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

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«Есть, например, такая форма предракового состояния – тубулярная аденома толстой кишки. Сама по себе она представляет доброкачественное образование, но в достаточно высоком проценте случаев может озлокачествиться. Аденомы удаляют эндоскопически, что является профилактикой возникновения рака толстой кишки», – поделился врач.

Еще одно заболевание, указывающее на предраковое состояние, – пищевод Барретта. Оно, как правило, развивается вследствие длительно существующего рефлюкса (заброса желудочного содержимого в пищевод). У определенного процента людей болезнь перерастает в злокачественное образование, поэтому ее надо пролечивать либо консервативно, либо радиочастотной абляцией, отметил Пылев.

Дисплазию шейки матки тоже необходимо подвергать лечению. Если этого не делать, достаточно высока вероятность, что она превратится в онкологическое заболевание.