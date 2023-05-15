Итальянка умерла, пробыв в коме 31 год

В Италии умерла женщина, которая пробыла в коме 31 год, пишет LADBible. Она попала в больницу в 1991 году после ДТП.

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Мириам Висинтин впала в кому после того, как автомобиль, которым она управляла, врезался в столб в канун Рождества в 1991 году. Женщина получила серьезную черепно-мозговую травму и была на грани смерти, но врачам удалось сохранить ей жизнь в клинических условиях.

Как рассказал Анджело, муж Мириам, на момент ДТП они были женаты 18 месяцев. В течение 30 лет супруг каждый день навещал жену и проводил день у ее больничной койки, надеясь, что однажды она очнется.

«Мы были женаты всего полтора года, когда случилась трагедия. Мы были молоды, и у нас было так много проектов. Она очень любила детей. Она наконец-то там, в мире и в раю», — прокомментировал Анджело.