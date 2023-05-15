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Один клещ может переносить сразу два-три опасных патогена

Клещ с чумой был обнаружен в России пока в единственном экземпляре и сейчас стоит переживать о других не менее опасных инфекциях, которые переносят эти паукообразные. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Людмила Ганушкина.

Один клещ может переносить сразу два-три опасных патогена
© Unsplash

Она предупредила, что одно насекомое может переносить сразу два-три патогена - это может представлять серьезную опасность.

По ее словам, людям следует серьезно относиться к возможным последствиям от укуса клеща, вакцинироваться и сразу обращаться к врачу в случае контакта. Важно понимать, что каждый клещ может быть опасен.

«Каждый клещ несет какую-то опасность, он может быть переносчиком многих инфекций», - сказала она.

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