Один клещ может переносить сразу два-три опасных патогена

Клещ с чумой был обнаружен в России пока в единственном экземпляре и сейчас стоит переживать о других не менее опасных инфекциях, которые переносят эти паукообразные. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Людмила Ганушкина.