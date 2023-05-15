В России нашли переносящих чуму новых клещей

Ученые из Тюменского медицинского университета (ТМУ) рассказали о трех новых видах клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Их исследование опубликовано в иранском научном журнале Persian Journal of Acarology, посвященном акарологии - изучению клещей.

Лихорадка Западного Нила - острое инфекционное заболевание, передающееся через укус и поражающее людей и некоторых животных. Симптомы заболевания могут варьироваться от легких гриппоподобных (высокая температура, головная боль, слабость, мышечные боли и высыпания) до более серьезных состояний, таких как воспаление мозга или мозговых оболочек.

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Новые виды клещей были обнаружены учеными в Сибири и Монголии и относятся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae.

Кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова отметила, что клещи Spinturnicidae переносят бартонеллез, а семейство Macronyssidae связано с распространением клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии и чумы.

Одного из исследованных клещей нашли в 2020 году в заспиртованных сборах Зоологического музея МГУ (он попал туда после обследования имевшейся в музее коллекции летучих мышей). Других клещей собрали с живых летучих мышей, пойманных в Туве и Бурятии и затем выпущенных на свободу.

Орлова подчеркнула, что клещи и другие паразиты активно участвуют в распространении возбудителей болезней внутри колоний рукокрылых.

Найденные виды клещей не схожи с описанными ранее морфологически. Российские ученые считают, что эти клещи обитают южнее азиатской части РФ, скорее всего, в Китае. Теперь исследователи из ТМУ планируют наладить сотрудничество с китайскими коллегами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее предупредила россиян о начале сезона клещей - в середине апреля они проснулись почти во всех регионах РФ. Она отмечала, что клещи могут переносить и передавать человеку около десяти разных вирусов.