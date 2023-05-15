Стоматолог назвала основные причины чувствительности зубов
Основные причины повышенной чувствительности зубов назвала в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.
«Обычно боль появляется из-за нарушения эмали, предохраняющей внутренние ткани зуба от негативного воздействия. Чувствительность сигнализирует о том, что защитный слой поврежден и следует принять меры», — пояснила эксперт.
Чувствительность зубов также может быть вызвана истончением или повреждением эмали из-за неправильного прикуса, длительным применением зубных паст с отбеливающими свойствами, агрессивной читкой и проблемами с деснами.
В любом случае причину недомогания может определить стоматолог. Он и назначит правильное лечение — от рекомендаций по правильному уходу и терапевтических мер по нормализации обменных процессов в полости рта до пломбирования, чистки каналов, удаления налета и оперативного вмешательства.
«Бывает, что причина болезненности зубов не относится к стоматологии. Тогда придется проконсультироваться с другими специалистами: невропатологом, психологом, эндокринологом», — сказала собеседница.