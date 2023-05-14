Nature: искусственный интеллект может исключить наличие инфаркта с точностью 99,6%

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что искусственный интеллект может исключить наличие инфаркта у пациентов скорой помощи с точностью 99,6%. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Алгоритм CoDE-ACS был разработан с использованием данных 10 038 пациентов в Шотландии, поступивших в больницу с подозрением на сердечный приступ. Он использует обычно собираемую информацию о пациенте: возраст, пол, результаты ЭКГ, историю болезни, а также уровни тропонина.

Эффективность алгоритма была протестирована на 10 286 пациентах в шести странах мира. Исследователи обнаружили, что по сравнению с текущими методами тестирования CoDE-ACS смог исключить сердечный приступ с точностью 99,6% у вдвое большего числа пациентов за то же время.

В настоящее время золотым стандартом диагностики сердечного приступа считается измерение уровня белка тропонина в крови. Но один и тот же порог используется для каждого пациента. Это означает, что такие факторы, как возраст, пол и другие проблемы со здоровьем, которые влияют на уровень тропонина, не учитываются, что влияет на точность диагностики сердечного приступа. Это может привести к неравенству в диагностике.