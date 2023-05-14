Аллергия на белок у взрослых: симптомы, диагностика, лечение

Аллергия на белок — распространенная иммунологическая реакция организма на белковый аллерген в ограниченных или повышенных дозах. О том, какие продукты вызывают аллергию, каковы симптомы ее проявления, как диагностировать и лечить, — в материале «Вечерней Москвы».

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Причины развития аллергии

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Белки разделяются на две группы — животные и растительные. Опасна для здоровья первая разновидность, так как вторая группа имеет низкую аллергенность. Зачастую аллергия проявляется при влиянии на организм двух видов животных белков — казеина и альбумина. Источники второго — мясо, рыба, куриные яйца. Наиболее аллергенными из этой категории считаются яйца.

Также распространены случаи реакции на казеин, который есть в составе продуктов с молоком. Больше всего казеина в молоке коровы, козы, овцы и в отдельных видах кисломолочных продуктов. Воздействие температур не способствует обезвреживанию белков, поэтому даже приготовленные продукты вызывают аллергию. Есть категория людей, которые не переносят именно коровий белок, но они могут употреблять продукты на основе козьего молока.

Группа риска

наследственность. Многие страдальцы уже рождаются с чувствительностью к белку; болезнь переходит от родителя;

неправильное питание беременной женщины. То, что ест мать, когда ребенок развивается у нее в животе, и во время кормления малыша грудью, отражается на его иммунной системе. Если в это время есть много молока, рыбы, мяса, то растет вероятность того, что чадо родится с аллергией;

люди с атопическим дерматитом. Кожа этих людей крайне чувствительна к разным раздражителям, в том числе к белку. Влиять на предрасположенность к такому виду аллергии могут разные причины:

Как проявляется аллергия на белки

Аллергия на белки может проявляться яркими симптомами, но не все люди могут ее распознать. Зачастую больной ощущает последствия в первые часы после попадания запретного продукта внутрь организма. Острая реакция может развиться очень быстро, буквально за минуты.

тошнота, рвота;

расстройство ЖКТ;

болит и кружится голова;

появление красных пятен на коже;

кожа зудит и отекает;

приступы сухого кашля, першение в горле;

беспричинная одышка;

опухание слизистой носа и рта;чихание;слезотечение. Наиболее часто встречающиеся симптомы аллергии:

Распознавать аллергию очень важно, потому что быстрое обращение к врачу и начало лечения могут избавить от возможных осложнений и спасти жизнь при остром аллергическом шоке. При дисфагии человек ощущает ком в горле, ему сложно или даже больно есть и пить. В этом случае требуется немедленная помощь врачей, чтобы не допустить отека Квинке: он грозит гибелью.

Провокаторы аллергии

Яичный белок. Самый опасный — сырой. Аллергию также вызывают яйца утки, индюшки, гусыни.Молочный белок. Аллергия на него наиболее свойственна детям, реже — взрослым. Казеин плохо усваивается в крови и вызывает появление антител.Яичный желток. Аллергены могут быть также в желтке, но их намного меньше.Треска. Даже в термически обработанной треске много белка. Часто люди, чей организм реагирует на эту рыбу, также жалуются на появление неприятных ощущений, если лакомятся икрой, креветками, раками и устрицами.Семга и лосось. Лососевые — источник белка, поэтому представляют потенциальную опасность.Свинина. Редко вызывает аллергию, но у части людей этот продукт приводит к покраснению кожных покровов, появлению зуда, жидкого стула.

Очень редко вызывать соответствующую реакцию могут блюда с курицей или говядиной.

Диагностика

Для точной диагностики болезни обязательно нужна помощь врача, и своими силами сделать это не представляется возможным. Врач проведет сбор анамнеза, осмотрит пациента и отправит на сдачу анализов. Чтобы определить источник аллергии, можно использовать следующие методы:

анализ крови на иммуноглобулин — помогает оценить уровень Ig в организме и подтвердить наличие аллергической реакции;кожные пробы — применяются, если допускается наличие хронических патологий.

После медик подберет правильную терапию. Порою больному нужно записывать все, что он ест, чтобы найти продукт-провокатор.

Лечение

Основной метод лечения — полное исключение аллергена из рациона. Например, если есть подозрения на непереносимость молочного белка, употреблять его нельзя.

антигистаминные медикаменты, которые помогают купировать симптомы аллергии;

мази, облегчающие зуд и отеки на коже;

спреи и капли для носа, действие которых направлено на сужение сосудов;

иммуномодуляторы. Для облегчения состояния больного назначаются следующие препараты: