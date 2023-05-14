Кому нельзя пить минеральную воду? Советы врача
Некоторым людям не стоит употреблять минеральную воду, поскольку она содержит большое количество натрия. Это может провоцировать отеки, кроме того, он регулирует объем циркулирующей крови и относится к осмолярным веществам, которые могут менять концентрацию воды в организме. Соответствующее заявление сделал гастроэнтеролог, гепатолог и терапевт Андрей Якушев.
По его словам, при попадании в организм натрий буквально «стягивает» на себя всю воду, поэтому людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется употреблять большое количество минеральной воды, а также соли и хлеба. Минералка содержит от 50 до 200 мг ионов натрия на литр – и это много.Людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, с заболеванием почек и циррозом печени без консультации врача употреблять минеральную воду противопоказано. При таких диагнозах у человека нарушена система, которая регулирует объем крови и внеклеточной жидкости, а натрий на это влияет очень негативно.
Но это не значит, что от минералки придется вовсе отказаться. Пациентам с тяжелой хронической недостаточностью и циррозом печени можно употреблять два грамма натрия в сутки, а людям с умеренными изменениями или с артериальной гипертензией – до пяти граммов натрия в сутки, отметил специалист.
Минеральная вода позволяет скорректировать уровень электролитов, что очень полезно для людей с клинической картиной дегидратации или обезвоживания. Здоровым гражданам эта вода тоже не повредит, но злоупотреблять ей не стоит, равно как и другими продуктами, сказал Андрей Якушев изданию «Газета.Ru».