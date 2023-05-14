Врач из Японии назвал идеальный продукт для омоложения сосудов

Какой продукт способствует укреплению кровеносных сосудов, рассказал японский врач Дайсаку Масуда.

Вредные привычки, лишний вес и высокое давление «убивают» сердце и сосуды. Чтобы улучшить их состояние, нужно включить в меню определенный продукт. Рыбные консервы — это простой способ получить ненасыщенные жирные кислоты, отметил Дайсаку Масуда.

Такой продукт не требует дополнительной термической обработки. По желанию из рыбных консервов можно готовить суп с помидорами черри или тушить с дайконом, отметил собеседник японского издания Yahoo News Japan.