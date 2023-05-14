$77.20+1.3284.25+1.36

Врач из Японии назвал идеальный продукт для омоложения сосудов

Какой продукт способствует укреплению кровеносных сосудов, рассказал японский врач Дайсаку Масуда.

Врач из Японии назвал идеальный продукт для омоложения сосудов
© Слово и Дело

Вредные привычки, лишний вес и высокое давление «убивают» сердце и сосуды. Чтобы улучшить их состояние, нужно включить в меню определенный продукт. Рыбные консервы — это простой способ получить ненасыщенные жирные кислоты, отметил Дайсаку Масуда.

Такой продукт не требует дополнительной термической обработки. По желанию из рыбных консервов можно готовить суп с помидорами черри или тушить с дайконом, отметил собеседник японского издания Yahoo News Japan.

Главный плюс употребления такого блюда заключается в омоложении сосудов. Консервированную скумбрию можно есть вместо мяса. В приготовлении блюд стоит использовать и рыбный сок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий