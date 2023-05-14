Врач-пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания

Врач-пульмонолог заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева Максим Куценко дал москвичам советы о том, как сохранить здоровье органов дыхания.

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«Дыхательные пути часто называют входными воротами организма, потому что они контактируют с внешней средой. Конечно, у нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее. Насколько хорошо работают эти механизмы, зависит в том числе от нашего иммунитета, как общего, так и местного. На него влияют самые разные условия: режим труда и отдыха, качество питания, генетика, образ жизни и так далее. Поэтому крайне важно подходить к вопросу поддержания здоровья комплексно», — отметил Максим Куценко.

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По словам специалиста, на состояние органов дыхания значительное влияние оказывают вредные привычки, например курение. Попадая в организм, вещества из сигарет и вейпов могут повысить риск развития тяжелых заболеваний. Опасность для здоровья легких также несет алкоголь.

«На самом деле даже нечастое употребление спиртных напитков может вызвать ожог слизистой желудочно-кишечного тракта. Из-за этого барьерная функция ЖКТ не срабатывает, и в организм проникают молекулы, которые в норме попадать туда не должны. Например, таким образом во внутренней среде оказываются потенциальные аллергены, которые могут стать причиной обострения бронхиальной астмы. И это мы говорим об умеренном употреблении алкоголя. При злоупотреблении спиртными напитками происходит снижение иммунитета и ослабление защитной функции легких. В таком случае практически любые бактерии или вирусы могут вызывать поражение респираторной системы», — отметил врач-пульмонолог.

Чтобы сохранить здоровье легких, стоит соблюдать меры профилактики. В первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни. Речь идет не только об отказе от вредных привычек и сбалансированном питании, но и о нормализации режима сна и бодрствования, работы и отдыха. Здоровый образ жизни также подразумевает умеренные регулярные физические нагрузки, закаливание, дыхательную гимнастику. Как отметил врач, важно тренировать дыхательные мышцы, чтобы они могли делать вдох соответствующей глубины для полноценного насыщения организма кислородом.

Специалист также рассказал, как влияет активный период цветения растений на здоровье легких. По его словам, весной в воздухе содержится большое количество аллергенов, поэтому самое распространенное заболевание в этот период — поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит. У пациентов с бронхиальной астмой с аллергией на пыльцу цветение тоже может спровоцировать приступ или даже обострение заболевания.

Поэтому людям, склонным к весенней аллергии, крайне важно соблюдать рекомендации врача-аллерголога, чтобы избежать тяжелых состояний. Это проветривание помещений в утренние и вечерние часы, когда распространение пыльцы наименее активно, и использование средств защиты: тканевой маски, солнцезащитных очков, а также спреев для носа и капель для глаз.

Для людей, несклонных к аллергии, опасность в весенний период скорее представляет переохлаждение. В мае все начинают активно выезжать на природу. Люди снимают теплую одежду, сидят на земле, которая еще недостаточно прогрелась. Это может вызвать внебольничную пневмонию, поэтому весной важно одеваться по погоде.