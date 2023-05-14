Внезапная боль в руке или ноге может быть симптомом серьезного заболевания

Специалисты отмечают, что патологию заподозрить очень сложно, потому что люди часто игнорируют сигналы организма. И одним из таких «молчаливых» симптомов является внезапная боль в ноге или руке ноющего характера.Ощущения могут то появляться, то исчезать. Важно учитывать, что человек нигде не ударялся этим местом, нет гематом или припухлостей, появляющихся при начале образования кровяного сгустка.