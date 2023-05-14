Внезапная боль в руке или ноге может быть симптомом серьезного заболевания

Предвестником образования тромбов может быть внезапная боль в руке или ноге ноющего характера. Соответствующее заявление сделали врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает РИА «Новости».
Специалисты отмечают, что патологию заподозрить очень сложно, потому что люди часто игнорируют сигналы организма. И одним из таких «молчаливых» симптомов является внезапная боль в ноге или руке ноющего характера.Ощущения могут то появляться, то исчезать. Важно учитывать, что человек нигде не ударялся этим местом, нет гематом или припухлостей, появляющихся при начале образования кровяного сгустка.
Правда, по словам медиков, этот симптом не всегда свидетельствует о тромбозе. Но если симптомы сохраняются в течение двух и более недель, лучше обратиться к специалисту.