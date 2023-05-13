$77.20+1.3284.25+1.36

Ученые выяснили, как контроль веса зависит от пищевого поведения

Ученые из финского Университета Оулу обнаружили, что успех в долгосрочном контроле веса зависит от психологии и типа пищевого поведения. Соответствующая научная статья появилась в журнале Scientific Reports.

Ученые выяснили, как контроль веса зависит от пищевого поведения
© Pxhere

В рамках работы изучалось, есть ли связь между самоэффективностью в еде и когнитивной сдержанностью, неконтролируемым питанием, эмоциональным питанием или обжорством. В исследовании участвовали 532 добровольца с избыточным весом и ожирением.

Видео дня

Участники заполнили опросник самоэффективности, связанной с весом, а также трехфакторный опросник питания, который позволил оценить склонности в пищевом поведении. Их разделили на людей с низкой и высокой самоэффективностью, опираясь на данные анкет. Составить четкую картину пищевого поведения и его связи с самоэффективностью помогали также шкала переедания и сведения о количестве трудностей, например низкой когнитивной сдержанностью, высокой степенью эмоционального или неконтролируемого питания, а также умеренным или тяжелым обжорством.

Ученые нашли добавку, которая поможет избавиться от лишнего веса

Оказалось, что участникам с низкой самоэффективностью свойственная более низкая когнитивная сдержанность, а также более высокие уровни обжорства, неконтролируемого и эмоционального питания по сравнению с теми, чью самоэффективность ученые определили как высокую. Минимум две проблемы, связанные с контролем веса, возникали у 39% мужчин с низкой самоэффективностью, в то время как во второй группе это было свойственно только 8% мужчин. У женщин эти показатели были эквивалентны 56% и 10% соответственно.

Риск низкой самоэффективности повышался, когда были высокими значения неконтролируемого и эмоционального питания, умеренными или высокими — показатели обжорства.

Неуспешность в контроле собственного веса была связана с неблагоприятными тенденциями в пищевом поведении и многочисленными трудностями, которые мешают эффективно снижать вес. Выявленные закономерности, на взгляд исследователей, стоит использовать на консультациях для пациентов с избыточным весом и ожирением.

Ранее "Рамблер" писал о неожиданной причине набора веса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий