Ученые выяснили, как контроль веса зависит от пищевого поведения

Ученые из финского Университета Оулу обнаружили, что успех в долгосрочном контроле веса зависит от психологии и типа пищевого поведения. Соответствующая научная статья появилась в журнале Scientific Reports.

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В рамках работы изучалось, есть ли связь между самоэффективностью в еде и когнитивной сдержанностью, неконтролируемым питанием, эмоциональным питанием или обжорством. В исследовании участвовали 532 добровольца с избыточным весом и ожирением.

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Участники заполнили опросник самоэффективности, связанной с весом, а также трехфакторный опросник питания, который позволил оценить склонности в пищевом поведении. Их разделили на людей с низкой и высокой самоэффективностью, опираясь на данные анкет. Составить четкую картину пищевого поведения и его связи с самоэффективностью помогали также шкала переедания и сведения о количестве трудностей, например низкой когнитивной сдержанностью, высокой степенью эмоционального или неконтролируемого питания, а также умеренным или тяжелым обжорством.

Оказалось, что участникам с низкой самоэффективностью свойственная более низкая когнитивная сдержанность, а также более высокие уровни обжорства, неконтролируемого и эмоционального питания по сравнению с теми, чью самоэффективность ученые определили как высокую. Минимум две проблемы, связанные с контролем веса, возникали у 39% мужчин с низкой самоэффективностью, в то время как во второй группе это было свойственно только 8% мужчин. У женщин эти показатели были эквивалентны 56% и 10% соответственно.

Риск низкой самоэффективности повышался, когда были высокими значения неконтролируемого и эмоционального питания, умеренными или высокими — показатели обжорства.

Неуспешность в контроле собственного веса была связана с неблагоприятными тенденциями в пищевом поведении и многочисленными трудностями, которые мешают эффективно снижать вес. Выявленные закономерности, на взгляд исследователей, стоит использовать на консультациях для пациентов с избыточным весом и ожирением.

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