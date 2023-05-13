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Врач рассказала, чем опасна резкая смена погоды

При резкой смене погоды могут страдать люди с хроническими заболеваниями. Об этом «РИАМО» рассказала старший врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева.

Врач рассказала, чем опасна резкая смена погоды
© Daily Moscow

По ее словам, если человек здоров, то на него не влияет изменение погоды. Проблемы могут возникнуть у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Больше всех смена погоды влияет на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы, а также имеющих избыточный вес.

Врач отметила, что такие люди могут испытывать обострение своих заболеваний во время резкой смены погоды.

«Также высокий риск возникновения проблем со здоровьем при перемене погоды у пожилых людей и людей старческого возраста – перепады артериального давления, вероятность появления сердечной аритмии» Олеся Савельева Врач

В период резкой смены погоды людям из групп риска нужно быть осторожнее. К примеру, контролировать артериальное давление, следить за уровнем глюкозы в крови, пить достаточное количество воды, носить свободную легкую одежду, избегать физических нагрузок.

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