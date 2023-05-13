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Диетолог Арзуманян рассказала о популярном в России овоще, который улучшает работу сердца

Популярный у российских дачников овощ оказался способен укреплять сердечно-сосудистую систему и помогать в снижении веса, заявила врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Диетолог назвала популярный в России и полезный для сердца овощ
© Слово и Дело

По ее словам, речь идет о редисе. В нем содержится калий, который понижает артериальное давление и препятствует развитию заболеваний сердца, объяснила эксперт.

«Редис хорош при снижении веса. Это низкокалорийный корнеплод, он занимает большой объем в желудке и обеспечивает длительное чувство сытости», — добавила она в интервью радио Sputnik.

Кроме того, этот овощ — настоящий антистресс-корнеплод, поскольку его жевание улучшает настроение, снижает тревожность и повышает трудоспособность. Однако стоит помнить о том, что редис противопоказан при камнях в желчном пузыре и обострениях заболеваний ЖКТ, резюмировала медик.

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