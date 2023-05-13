Диетолог назвала популярный в России и полезный для сердца овощ

По ее словам, речь идет о редисе. В нем содержится калий, который понижает артериальное давление и препятствует развитию заболеваний сердца, объяснила эксперт.

«Редис хорош при снижении веса. Это низкокалорийный корнеплод, он занимает большой объем в желудке и обеспечивает длительное чувство сытости», — добавила она в интервью радио Sputnik .

Кроме того, этот овощ — настоящий антистресс-корнеплод, поскольку его жевание улучшает настроение, снижает тревожность и повышает трудоспособность. Однако стоит помнить о том, что редис противопоказан при камнях в желчном пузыре и обострениях заболеваний ЖКТ, резюмировала медик.