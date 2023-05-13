Врач Попова рассказала, чем опасен укус белки

Укус белки может представлять серьезную опасность, так как это животное может быть заражено смертельными инфекциями. Об этом рассказала врач Елена Попова. Она объяснила, какие заболевания переносят белки.

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Медицинский специалист утверждает, что особую опасность представляет бешенство. Оно передается со слюной при укусе от больного животного, в том числе и от белок, сообщает издание aif.ru. Отмечается, что инфекция поражает головной мозг, вызывая тяжелые нарушения, которые приводят к смерти пациента в 100% случаев.