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Врач Попова рассказала, чем опасен укус белки

Укус белки может представлять серьезную опасность, так как это животное может быть заражено смертельными инфекциями. Об этом рассказала врач Елена Попова. Она объяснила, какие заболевания переносят белки.

Врач Попова рассказала, чем опасен укус белки
© Слово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что особую опасность представляет бешенство. Оно передается со слюной при укусе от больного животного, в том числе и от белок, сообщает издание aif.ru. Отмечается, что инфекция поражает головной мозг, вызывая тяжелые нарушения, которые приводят к смерти пациента в 100% случаев.

Второе опасное заболевание — лептоспироз. Оно поражает капилляры, печень, почки, а также мышцы. По словам Поповой, данная болезнь сопровождается лихорадкой и интоксикацией. В некоторых случаях пациенты попадают в реанимацию из-за тяжелых осложнений. Врач советует как можно быстрее обратиться в травмпункт в случае укуса белки. Это позволит вовремя поставить диагноз и начать лечение.

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