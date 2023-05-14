Онколог перечислил основные симптомы рака

Онколог Максим Астраханцев рассказал RT, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не пропустить рак. При этом специалист подчеркнул, что нельзя воспринимать подобные проявления как обязательный критерий наличия онкозаболевания.

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По его словам, может возникнуть впечатление, что люди стали гораздо чаще болеть онкологическими заболеваниями, однако это не совсем верно. Возросла выявляемость рака, прежде всего на ранних стадиях, что позволяет эффективно бороться с болезнью, пояснил собеседник RT.

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«Поэтому врачи по всему миру агитируют за раннюю диагностику», — объяснил заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко».

Чтобы не проморгать рак, следует обратить внимание на ряд симптомов. Особенно чутко к своему организму следует относиться людям старше 50 лет, работникам вредных производств, пациентам с хроническими или канцерогенными инфекционными заболеваниями.

«Звоночками наличия онкологического заболевания может быть ряд симптомов. При этом имейте в виду, что последующая информация не должна восприниматься как обязательный критерий наличия рака. Один из явных признаков — резкое снижение веса. Злокачественным клеткам требуется энергия для деления, поэтому большой объём поступающих в организм питательных веществ не доходит до нужных органов и тканей. Как результат — стремительная потеря веса», — объяснил специалист.

По его словам, настороженность также должны вызывать немотивируемая общая слабость и беспричинная утомляемость.

«Кровь в моче или стуле, в свою очередь, — возможный признак рака мочевого пузыря, почек или толстого кишечника. Изменение цвета, размера или формы родинок — возможное свидетельство развития меланомы», — предупредил эксперт.

Женщинам стоит обратить внимание на уплотнения в груди и изменение её формы — это симптом рака молочной железы и повод обратиться к маммологу для точной диагностики, объяснил врач.