Врач Кашух объяснила, какой витамин D не усваивается

Синтетический витамин D, который содержится в соках, йогуртах, кашах и кукурузных хлопьях для завтрака, на самом деле почти не усваиваются организмом, заявила врач Екатерина Кашух.

Лучшие продукты, которые богаты этим микроэлементом, — это жирная рыба, сыр, молоко и яичные желтки. Например, палтус и скумбрия содержат от 400 до тысячи международных единиц витамина D всего в 100 граммах продукта.

«Рыба — предпочтительный источник: она содержит больше витамина D, чем другие продукты, и при этом богата белком, железом и омега-3, поэтому благотворно влияет на работу сердца», — добавила специалист в беседе с RT.