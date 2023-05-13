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Врач Кашух объяснила, из каких продуктов на самом деле не усваивается витамин D

Синтетический витамин D, который содержится в соках, йогуртах, кашах и кукурузных хлопьях для завтрака, на самом деле почти не усваиваются организмом, заявила врач Екатерина Кашух.

Врач Кашух объяснила, какой витамин D не усваивается
© Слово и Дело

Лучшие продукты, которые богаты этим микроэлементом, — это жирная рыба, сыр, молоко и яичные желтки. Например, палтус и скумбрия содержат от 400 до тысячи международных единиц витамина D всего в 100 граммах продукта.

«Рыба — предпочтительный источник: она содержит больше витамина D, чем другие продукты, и при этом богата белком, железом и омега-3, поэтому благотворно влияет на работу сердца», — добавила специалист в беседе с RT.

Сыр и молоко содержат до 40 международных единиц витамина D в 100 граммах. Помимо этого в них есть кальций, укрепляющий зубы и кости. Что касается желтков яиц, в них помимо полезных микроэлементов есть холестерин, поэтому злоупотреблять ими не стоит, резюмировала эксперт.

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