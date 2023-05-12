Муж 15 лет выхаживал жену с раздувшимися ногами

46-летняя россиянка Наталья Юдинцева смогла ходить после того, как ей вылечили раздувшиеся до огромных размеров и 15 лет мешавшие передвигаться ноги. О том, что большую часть этого времени ее выхаживал муж-инвалид, она рассказала в беседе с KP.RU.

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По словам Юдинцевой, в 25 лет она начала прихрамывать, а к 27 годам с трудом ходила. «Когда стало совсем плохо, положили в неврологию. Там поставили диагноз — рассеянный склероз», — вспоминает женщина. По ее словам, она предлагала мужу Сергею развестись, но тот отказался. Вскоре врачи поняли, что ошиблись и поставили новый диагноз: болезнь Штрюмпеля. Ноги стали отекать, подкашиваться, и муж поднимал и утешал падавшую жену.

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В 2009 году Сергей попал в ДТП, в которой получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому, кровоизлияние, отек мозга. После реанимации, комы, остановки сердца и клинической смерти он получил инвалидность и выписался из больницы с весом 44 килограмма. Долгое время Наталья переодевала и кормила мужа сама, после он начал восстанавливаться. Уволившись по состоянию здоровья с завода, он стал работать грузчиком. К тому времени каждая нога женщины весила уже 30 килограммов. Врачи наконец диагностировали у нее лимфедему — нарушение лимфатического оттока нижних конечностей.

Через шесть лет Наталья задумалась об ампутации, но узнала о передаче «За гранью», одной из героинь которой удалили огромную шишку с руки. Она рассказала редакторам свою историю, и семью, проживающую в Зеленогорске Красноярского края, пригласили на съемки в Москву. Наталья уже знала, что если бы диагноз был поставлен вовремя и проведены соответствующие процедуры, ноги остались бы в лучшей форме, но было потеряно 15 лет. За сложный случай взялись лимфолог Надирбек Дыдымов и медсестра Юлия Галкина.

Каждый день, вспоминает Наталья, уходило по 4 килограмма. «В Москве мы ездили к мощам Матронушки. В первый раз я была в коляске. Просила, чтобы она помогла. А во второй, после лечения, смогла подойти к иконе — на ходунках», — рассказывает она. Сейчас похудевшая со 149 до 119 килограммов женщина планирует сбросить еще 50 килограммов.

«Ношу компрессионное белье, занимаюсь зарядкой. Делаю все, чтобы болезнь не вернулась. Знаете, я тут вышла на улицу. И впервые за шесть лет почувствовала, как пахнет весной», — делится впечатлениями Наталья. Сейчас в планах семьи — поехать на дачу, навестить родных в регионе, обвенчаться и отправиться в отпуск на Черное море.