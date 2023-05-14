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Хирург рассказал, как правильно обрабатывать раны после серьезных травм

Для того чтобы травма не нанесла организму значительный урон, необходимо быстро и правильно оказать первую помощь. Хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Гоев рассказал, как правильно обрабатывать раны.

Хирург рассказал, как правильно обрабатывать раны
© РИА "ФедералПресс"

С особым вниманием необходимо подойти к обработке раны после укуса животного, например собаки или «безобидного» ежика, который бегал в парке. Тут важно не просто промыть место укуса водой, а тщательно залить дезинфицирующим раствором. Потом нужно покрыть кожу вокруг раны йодом.

«После обработки наложите на рану марлевый тампон, не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем. Обратитесь к врачу! Не стоит думать, что если собака привита, то опасности нет», – уточнил Гоев.

После этого нужно экстренно поставить прививку от бешенства, так как вирус быстро проникает в мозг.

Не менее опасными считаются и раны от гвоздей, арматуры или стекла. Помимо обработки тут понадобится и вакцина от столбняка.

«Инородный предмет входит глубоко в мягкие ткани, а потом удаляется, оставляя небольшую полость. Та моментально закрывается, а внутри создается анаэробная среда, в которой столбнячная палочка будет быстро и беспрепятственно размножаться», – говорит врач.

Пострадавшему с такой раной нужно оказать первую помощь еще до похода к врачу. Во-первых, обработать кожу спиртовым антисептиком, во-вторых, прижать марлевой салфеткой, вымоченной в перекиси, а в-третьих, наложить повязку, пишет «ФАН».

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