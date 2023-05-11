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Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России

С начала последнего случая широкого распространения оспы обезьян на неэндемичных территориях за пределами Африканского континента в России было зафиксировано всего два случая заболевания.

Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
© Российская Газета

В то же время в США, европейских странах регистрировались сотни и тысячи заболевших. В Роспотребнадзоре не видят угрозы распространения этой инфекции в нашей стране, - сообщили в ведомстве.

- Благодаря действенным противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории нашей страны. Оба заболевших были оперативно выявлены, помещены в лечебные учреждения и выписаны после полного выздоровления, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Научными учреждениями Роспотребнадзора была обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, а также других ортопоксвирусов.

- На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории России минимальны, - подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

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