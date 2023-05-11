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Раскрыта неожиданная причина ранних подъемов у пожилых людей

Привычка рано вставать может появляться у пожилых людей из-за ухудшения зрения. Об этом сообщает HuffPost.

Раскрыта неожиданная причина ранних подъемов у пожилых людей
© Lenta.ru

Неожиданную причину ранних подъемов раскрыла психолог Синди Люстиг. По ее словам, из-за плохого зрения снижается интенсивность световой стимуляции мозга. Это приводит к нарушению циркадных ритмов — колебаний различных процессов в организме, связанных со сменой дня и ночи, в том числе цикла сна и бодрствования.

Директор Центра изучения сна в Университете Нью-Йорка Сайрам Партасарати отметил, что ранние пробуждения часто наблюдаются у пациентов с катарактой — болезнью, при которой мутнеет хрусталик глаза. Их организм считает, что закат наступает раньше, чем в действительности, и начинает вырабатывать гормон сна — мелатонин. В результате они ложатся спать и просыпаются раньше большинства людей.

Партасарати добавил, что ранние подъемы могут быть следствием естественного старения мозга и нервной системы, приводящего к утрате способности точно определять время суток и правильно регулировать биологические ритмы.

Для возвращения нормальных биологических ритмов специалисты советуют чаще находиться на солнце, вечерами включать яркий свет и гулять в местах с хорошим освещением. Люстиг не исключает, что проблемы со сном могут исчезнуть после операции по восстановлению зрения.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев и нейрореабилитолог Александр Баклаев-Лурия объяснили связь между катарактой и опасным заболеванием мозга. По их словам, ухудшение зрения значительно повышает риск развития деменции.

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