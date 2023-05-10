Врач назвала отличия аллергии от целиакии

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская рассказала, как отличить аллергию на глютен от целиакии. Об этом сообщает "Мослента".

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Некоторые люди отказываются от употребления глютен из-за наличия непеносимости глютен (целиакии). Однако не стоит путать это с аллергией. симптомы целиакии отличаются: тошнота, вздутие, рвота.

Для диагностики аллергии проводятся анализы крови, а для целиакии нужно сделать ряд дополнительных тестов организма.

Также заболевания отличаются способом лечения. Аллергия проходит сама или с помощью антигистаминных, целиакия не поддается лечением лекарствами.

"Непереносимость глютена — аутоиммунный процесс, при котором попадание клейковины в кишечник вызывает там воспаление, а вместе с ним и неприятные симптомы" Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики