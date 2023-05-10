Врач назвала отличия аллергии от целиакии

Врач Малиновская назвала отличия аллергии от целиакии
Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская рассказала, как отличить аллергию на глютен от целиакии. Об этом сообщает "Мослента".
Некоторые люди отказываются от употребления глютен из-за наличия непеносимости глютен (целиакии). Однако не стоит путать это с аллергией. симптомы целиакии отличаются: тошнота, вздутие, рвота.
Для диагностики аллергии проводятся анализы крови, а для целиакии нужно сделать ряд дополнительных тестов организма.
Также заболевания отличаются способом лечения. Аллергия проходит сама или с помощью антигистаминных, целиакия не поддается лечением лекарствами.
"Непереносимость глютена — аутоиммунный процесс, при котором попадание клейковины в кишечник вызывает там воспаление, а вместе с ним и неприятные симптомы"Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Единственный возможный способ победить симптомы целиакии, по мнению врача, — исключить гллютен.