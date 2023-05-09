Ученые поделились рентгеном человека, тело которого было усеяно яйцами паразита

С помощью одного-единственного рентгеновского снимка бразильский врач привел в ужас и подарил вечную паранойю миллионам пользователей Twitter. Доктор Витор Борин де Соуза, практикующий в Hospital das Clínicas бразильского города Ботукату, штат Сан-Паулу, показал, как выглядит запущенный случай цистицеркоза. При этом заболевании яйца гельминта через немытые руки попадают в желудок и кишечник, где плотная оболочка яиц растворяется и освободившиеся зародыши по кровеносным сосудам разносятся по тканям и органам человека. Собственно, многочисленные белые пятна на животе и руках пациента и есть те самые зародыши, личинки ленточного червя, объяснил де Соуза.

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Пациент обратился в больницу из-за непроходящего кашля и головных болей. К счастью, эти личинки не представляют опасности, потому как не выживают в таких условиях. Однако если процесс затронет мозг или глаза, последствия могут быть критичными. Из-за нейроцистициркоза погибает около 50 тысяч человек в год, а еще он является самой распространенной причиной приобретенной эпилепсии в мире.