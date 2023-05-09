Врач предупредила о вреде народных методов чистки сосудов

Настои для чистки сосудов могут иметь побочные эффекты, предупредила врач Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, чем могут навредить народные методы.

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«Для начала стоит определиться с понятиями. Под "чисткой сосудов" обыватели подразумевают снижение липопротеинов низкой плотности и избавление от "холестериновых бляшек" — характерных признаков атеросклероза», — говорит врач.

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По словам Чистяковой, проблема заключается в том, что атеросклероз протекает бессимптомно, а первые признаки закупорки сосудов (ишемии) проявляются при перекрытии кровотока в 50 процентов. Самодиагностикой заниматься не стоит. Людям старше 40 лет необходимо контролировать липидный профиль — количество липопротеинов в низкой и очень низкой плотности в крови, своевременно делать ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов шеи и головы, посещать кардиолога раз в год. И тем более не стоит полагаться на народные методы чистки сосудов, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Некоторые почитатели народной медицины используют смесь чеснока, меда и лимона. Смесь может быть любой, ключевой ингредиент — чеснок.

«Есть исследование, что зубчик чеснока в день снижает общий уровень холестерина на 9 процентов, благодаря аллицину. При этом снижение липопротеинов идет не только в общем, но и в части так называемого "плохого" холестерина», — рассказала Чистякова.

Однако большинство исследований эффектов аллицина производили на мышах, а количество «плохого холестерина» в большинстве случаев обусловлено генетикой человека.

Напиток на основе клевера снижает уровень холестерина при приеме в течение 12 месяцев. Стоит помнить, что клевер — сильный фитоэстроген, чье действие является аналогичным женскому гормону эстрогену. Поэтому его прием противопоказан при некоторых болезнях, пояснила врач. К тому же клевер вреден для мужчин.

Случается, сосуды чистят имбирным чаем, говорит врач. Гингерол, входящий в состав имбиря, способствует стабилизации мембран клеток печени. За счет нормализации работы печени соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина меняется в лучшую сторону. Несмотря на эти свойства, применение имбиря противопоказано, например, при заболеваниях печени.