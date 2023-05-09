Врач предупредила о вреде народных методов чистки сосудов
Настои для чистки сосудов могут иметь побочные эффекты, предупредила врач Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, чем могут навредить народные методы.
«Для начала стоит определиться с понятиями. Под "чисткой сосудов" обыватели подразумевают снижение липопротеинов низкой плотности и избавление от "холестериновых бляшек" — характерных признаков атеросклероза», — говорит врач.
По словам Чистяковой, проблема заключается в том, что атеросклероз протекает бессимптомно, а первые признаки закупорки сосудов (ишемии) проявляются при перекрытии кровотока в 50 процентов. Самодиагностикой заниматься не стоит. Людям старше 40 лет необходимо контролировать липидный профиль — количество липопротеинов в низкой и очень низкой плотности в крови, своевременно делать ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов шеи и головы, посещать кардиолога раз в год. И тем более не стоит полагаться на народные методы чистки сосудов, предупредила собеседница «Ленты.ру».
Некоторые почитатели народной медицины используют смесь чеснока, меда и лимона. Смесь может быть любой, ключевой ингредиент — чеснок.
«Есть исследование, что зубчик чеснока в день снижает общий уровень холестерина на 9 процентов, благодаря аллицину. При этом снижение липопротеинов идет не только в общем, но и в части так называемого "плохого" холестерина», — рассказала Чистякова.
Однако большинство исследований эффектов аллицина производили на мышах, а количество «плохого холестерина» в большинстве случаев обусловлено генетикой человека.
Напиток на основе клевера снижает уровень холестерина при приеме в течение 12 месяцев. Стоит помнить, что клевер — сильный фитоэстроген, чье действие является аналогичным женскому гормону эстрогену. Поэтому его прием противопоказан при некоторых болезнях, пояснила врач. К тому же клевер вреден для мужчин.
Случается, сосуды чистят имбирным чаем, говорит врач. Гингерол, входящий в состав имбиря, способствует стабилизации мембран клеток печени. За счет нормализации работы печени соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина меняется в лучшую сторону. Несмотря на эти свойства, применение имбиря противопоказано, например, при заболеваниях печени.
Ранее Александра Чистякова назвала главную проблему при похудении. Она пояснила, что скорость похудения зависит от типа жировой ткани.