Касание партнера повышает уровень окситоцина у женщины
Окситоцин выделяется в ответ на прикосновение человека и зависит от того, кто именно прикасается и в каком порядке. Это выяснили в Линчёпингском университете.
Согласно предыдущим исследованиям, которые проводились на животных, "гормон хорошего самочувствия" может вырабатываться в качестве реакции на прикосновения и социальные связи. Индия Моррисон с коллегами провели эксперимент, чтобы понять, какова роль окситоцина в человеческих социальных взаимодействиях и как он может влиять на мозг.
В исследовании участвовали 42 женщины. Руку половины из них сначала гладил мужчина-партнер, а потом незнакомей. У другой половины участниц прикосновения были в обратном порядке, при этом все испытуемые знали, кто дотрагивается до их руки. Активность мозга женщин во время прикосновений контролировали с помощью фМРТ.
Эксперимент показал, что в случае, когда партнер касается руки первым, уровень окситоцина увеличивается, потом уменьшается, но снова становится больше от касания незнакомого человека. Тем не менее, если мужчины дотронутся до руки женщины в обратном порядке, гормон останется на том же уровне. Причем в этой ситуации касание партнера вслед за незнакомцем провоцирует выработку окситоцина, но в меньшем количестве.