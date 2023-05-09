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Касание партнера повышает уровень окситоцина у женщины

Окситоцин выделяется в ответ на прикосновение человека и зависит от того, кто именно прикасается и в каком порядке. Это выяснили в Линчёпингском университете.

Касание партнера повышает уровень окситоцина у женщины
© Pxhere

Согласно предыдущим исследованиям, которые проводились на животных, "гормон хорошего самочувствия" может вырабатываться в качестве реакции на прикосновения и социальные связи. Индия Моррисон с коллегами провели эксперимент, чтобы понять, какова роль окситоцина в человеческих социальных взаимодействиях и как он может влиять на мозг.

В исследовании участвовали 42 женщины. Руку половины из них сначала гладил мужчина-партнер, а потом незнакомей. У другой половины участниц прикосновения были в обратном порядке, при этом все испытуемые знали, кто дотрагивается до их руки. Активность мозга женщин во время прикосновений контролировали с помощью фМРТ.

Ученые: женщины чаще переезжают после смерти партнера, чем мужчины

Эксперимент показал, что в случае, когда партнер касается руки первым, уровень окситоцина увеличивается, потом уменьшается, но снова становится больше от касания незнакомого человека. Тем не менее, если мужчины дотронутся до руки женщины в обратном порядке, гормон останется на том же уровне. Причем в этой ситуации касание партнера вслед за незнакомцем провоцирует выработку окситоцина, но в меньшем количестве.

Ранее психологи выяснили, что сигнализирует об измене партнера.

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