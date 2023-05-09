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Эксперт из России назвал факторы, при которых яичко «уходит» в бедро

«Уход» яичек в бедро — крипторхизм — может приводить к бесплодию во взрослом возрасте. Его развитие зачастую обусловлено недоношенностью или же состоянием здоровья матери, рассказал уролог Андрей Дмитриев.

Эксперт назвал факторы, при которых яичко «уходит» в бедро
© Ferra.ru

Факторами развития крипторхизма — патологии развития, при которой одно или оба яичка расположены неправильно и могут «уходить» — могут стать недоношенность, злоупотребление алкоголем или преэклампсия у матери во время беременности, отметил в комментарии «Газете.Ru» врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев.

Крипторхизм — самый частый порок развития мужской половой системы, отметил эксперт. Он встречается у 3% доношенных мальчиков и 30% недоношенных. В 80% случаев яичко самостоятельно опускается в мошонку в первый год жизни. Если этого не произошло, врачи рекомендуют провести специальную операцию. В обратном случае у взрослых мужчин возрастает риск бесплодия: в случае, если опустилось одно — на 4%, если два — то на 30%.

Среди факторов развития патологии Дмитриев выделяет недоношенность и низкий вес при рождении, контакт матери с некоторыми химикатами или чрезмерное потребление ей алкоголя, а также преэклампсию — расстройство, при котором у беременной наблюдаются высокое давление и значительное количество белка в моче.

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