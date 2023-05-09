Диетолог назвал популярные продукты, усиливающие боль при артрите

Диетолог Алекс Гловер рассказал, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы избавиться от дискомфорта в суставах.

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Артрит является заболеванием суставов, от которого пока не создали лекарств, но правильное питание поможет облегчить его симптомы.

Специалист по питанию Алекс Гловер пояснил, что некоторые продукты могут спровоцировать или усилить боль при артрите. Эксперт посоветовал людям, страдающим от боли в суставах, отказаться от обработанных продуктов и рафинированных углеводов, включая белый хлеб, чипсы, красное мясо и сладкие напитки.

Указанные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, усиливающих воспаления. Это опасно, когда человек страдает от хронических воспалений, сообщает Daily Express.

Частое употребление этих продуктов приводит к набору лишнего веса, что может вызвать дополнительную нагрузку на суставы, уточнил диетолог.