Терапевт рассказал об осложнениях после наркоза

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что чем глубже наркоз, тем выше вероятность серьезных осложнений. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

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По словам медика, пациент может задохнуться, если наркоз окажется очень глубоким, поскольку может наступить дыхательная недостаточность или может пострадать высшая нервная система.

Кроме этого, наркоз может вызвать разного рода галлюцинации — звуковые, тактильные или зрительные:

"Такой вид осложнения не зависит от возраста и пола, а только от переносимости организмом наркотического воздействия".