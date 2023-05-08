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Терапевт Кондрахин рассказал об осложнениях после наркоза

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что чем глубже наркоз, тем выше вероятность серьезных осложнений. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Терапевт рассказал об осложнениях после наркоза
© Unsplash.com

По словам медика, пациент может задохнуться, если наркоз окажется очень глубоким, поскольку может наступить дыхательная недостаточность или может пострадать высшая нервная система.

Кроме этого, наркоз может вызвать разного рода галлюцинации — звуковые, тактильные или зрительные:

"Такой вид осложнения не зависит от возраста и пола, а только от переносимости организмом наркотического воздействия".

Врач объяснил, кому требуется лечение зубов под общим наркозом

Также эксперт рассказал, что при заболевании печени или почек будет сложнее выходить из наркоза и вероятность осложнений выше.

Ранее терапевт рассказала, почему опасно дышать ртом во сне.

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