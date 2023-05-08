5 самых удивительных и рискованных хирургических операций 2023 года

Многие видели, как главная героиня недавно дебютировавшего в прокате фильма «Вызов» проводит хирургическую операцию в космосе. И пока эксперты рассуждают, возможно ли подобное на самом деле, настоящая хирургия и без покорения космических пространств поражает экстремальностью и новыми возможностями. Рассказываем, какие самые удивительные операции хирурги проводили с начала нынешнего года.

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Операция на головном мозге ребенка в утробе матери

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В Бостоне хирурги спасли нерождённого младенца от смерти после родов или инвалидного кресла в будущем. У 34-недельного плода американки обнаружили мальформацию вены Галена ― аномалию кровеносных сосудов. Эта патология периодически встречается у младенцев, и её последствия ужасают: сразу после рождения у малыша может случиться кровоизлияние, которое приведёт или к смерти, или к серьёзным проблемам в физическом и умственном развитии.

Обычно врачи вмешиваются в течение болезни сразу после родов, и проводят целую серию сложных и не всегда успешных операций. В этот же раз американские хирурги предложили пациентке решиться на уникальное вмешательство из-за неблагополучных прогнозов для её ребёнка: диаметр центральной вены малышки был уже 14 мм. После 8 мм врачи дают 90% вероятность того, что ребёнок родится больным и может не дожить даже до своего первого юбилея.

В итоге маме и плоду сделали анестезию, а затем ввели ультразвуковую иглу через матку в затылок плода, чтобы уменьшить кровеносное давление в вене. Всё это заняло меньше двух часов. Анализы следующего дня показали, что диаметр вены уменьшился на 5 мм, а кровоток ― на 43%. Ещё через день девочка родилась, и ей больше не требуется никакое хирургическое вмешательство ― она здорова, пусть роды и состоялись раньше назначенного срока.

Восстановление зрения под сетчаткой

В Петербурге врачи спасли от слепоты женщину, которой грозила слепота после перенесённой простуды. Пациентка с каждым днём теряла зрение после ОРВИ из-за образовавшегося рубца. Хирурги МНТК имени С.Н. Фёдорова решились провести сложнейшую операцию: удалить повреждённые ткани и пересадить новые. Особенность операции в том, что ещё никто в мире не решался делать подобное под сетчаткой глаза.

Операция продлилась более двух часов, после чего зрение стало возвращаться к пациентке. Сейчас она видит в 15 раз лучше, чем до хирургического вмешательства.

Такая практика даёт надежду, что в скором времени врачи смогут восстанавливать зрение даже пациентам с серьёзными осложнениями и проблемами сетчатки.

Гибридная хирургия

В апреле этого года врачи госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию на сердце военнослужащему. Пациента доставили на стол к хирургам с пулей в сердце. Мужчине повезло, что она не задела крупные сосуды, и осталась в левом желудочке, хоть и вблизи с сердечной мышцей. Ее удалось удалить из тела, врачи обещают пациенту скорое восстановление здоровья.

Похожую по сложности операцию проводили в марте, только не в условиях настоящей операционной, а близко к линии фронта. Тогда врачи извлекли из бойца осколок мины.

Сами специалисты утверждают, что подобные возможности у них есть благодаря новым технологиям и гибридной хирургии.

Спасение пациентки с ножом в голове

В обычной городской больнице Владивостока спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове. Удивительным было даже не то, что она всё ещё жива, а то, что пациентка оставалась в сознании и даже продолжала разговаривать.

Лезвие вошло в череп на 4,5 см, но не задело жизненно важные части головного мозга и крупные кровеносные сосуды ― это и спасло девушку. Нейрохирург, проводивший операцию по извлечению ножа, отметил, что несколько миллиметров движения лезвия в любую сторону, и пациентка скончалась бы или осталась инвалидом.

Операция по предотвращению инсульта

В Кыргызстане провели операцию на опережение. Пациенту ещё 13 лет назад заменили аортальный клапан сердца, но к этому году он покрылся бляшками, к тому же, там образовался тромб. Врачи боялись вмешиваться, потому что был большой риск, что во время операции может случиться инсульт.

Но местный кардиолог придумал новый способ и обсудил его с пациентом. После согласия была проведена уникальная смешанная операция: через руку и бедро ему ввели катетеры для препаратного разжижения крови. Два часа ушло на то, чтобы расчистить клапан от бляшек и поймать тромб. Такие кардиооперации ещё не проводил никто в мире. Пациент сейчас в полном порядке.

Резюме