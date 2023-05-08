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Гинеколог Уланкина объяснила, почему не стоит быстро возобновлять половую жизнь после родов

Начинать заниматься сексом после родов стоит не раньше чем через шесть недель. В противном случае можно заразиться инфекцией, вызвать кровотечение и помешать влагалищу и матке заживать, если на них были наложены швы. Об этом "Газете.ру" рассказала акушер-гинеколог Ольга Уланкина.

Врач объяснила, чем опасно раннее возвращение к сексу после родов
© Pxhere

В течение шести недель после родов организм возвращается к состоянию, в котором был до беременности. Большая часть изменений происходит в матке и родовых путях, а секс может помешать им зажить и восстановиться.

Внутренний зев, который предшествует проходу в матку, смыкается только к десятому дню после родов, а наружный, сразу за влагалищем, принимает прежнюю форму только спустя три недели. Если вернуться к интимной жизни в первые четыре-шесть недель после родов, можно занести в организм инфекцию, для лечения которой потребуется принимать антибиотики и отказаться от кормления грудью.

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Кроме того, это время нужно, чтобы матка перестала активно сокращаться, полностью зажила, а послеродовые выделения из влагалища прекратились. Не сразу заживает и влагалище вне зависимости от того, естественным ли путем проходили роды. После кесарева сечения полноценный рубец формируется в течение месяца.

Ольга Уланкина рекомендует пройти осмотр у гинеколога, прежде чем начать половую жизнь после родов. Доктор проверит, нет ли осложнений, и сообщит, есть ли противопоказания для возвращения к сексу.

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