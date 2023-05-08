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Россияне стали больше болеть

Россияне в 2022 году стали больше болеть.

Россияне стали больше болеть
© Unsplash

"Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168066,5 на 100 тысяч населения", - сообщает Минздрав страны.

Общая заболеваемость в 2022 году выросла почти по всем классам. На первом месте болезни органов дыхания, прирост составил 3,6%, на втором - болезни системы кровообращения, прирост на 5,8%, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, прирост на 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%.

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