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Составлен рейтинг самых вредных спиртных напитков

Врачи составили рейтинг алкогольных напитков и объяснили, в каких дозах они особенно опасны.

Составлен рейтинг самых вредных спиртных напитков
© Российская Газета

По словам врача-гепатолога, доктора медицинских наук, профессора Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущего научного сотрудникв МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексея Буеверова, алкоголь может повысить риск развития злокачественных опухолей, пишет Aif.ru.

Рейтинг составлен по принципу возрастания вредности напитков.
  • Сухие вина, преимущественно красные. В них много полифенолов. В белых сухих винах таких веществ меньше. Также в сухих винах мало сахара.
  • Пиво. В нем много сахаров.
  • Напитки с крепостью около 40 градусов. Они более вредны, так как этанол - это канцероген, а в них его концентрация выше. Кроме того, крепкие напитки часто запивают соком или газировкой, что делает их еще вреднее.
  • Сладкие алкогольные напитки. А именно - сладкие и полусладкие вина, крепленые вина, коктейли. Главный их недостаток - множество сахаров, которые в сочетании с этанолом очень вредны для печени.

При этом надо помнить, что чрезмерное употребление любого алкоголя вредит здоровью.

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