Ученым удалось притормозить процесс старения клеток

У экспертов получилось, используя методы синтетической биологии, замедлить процесс старения клеток. В ходе исследования ученые перепрограммировали транскрипционный переключатель клеток дрожжей, который приводил к их гибели из-за распада либо ядер, либо митохондрий. Авторы эксперимента отмечают, что в результате колебаний между двумя состояниями продолжительность жизни клеток выросла на 82%.