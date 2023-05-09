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Ученым удалось притормозить процесс старения клеток

У экспертов получилось, используя методы синтетической биологии, замедлить процесс старения клеток. В ходе исследования ученые перепрограммировали транскрипционный переключатель клеток дрожжей, который приводил к их гибели из-за распада либо ядер, либо митохондрий. Авторы эксперимента отмечают, что в результате колебаний между двумя состояниями продолжительность жизни клеток выросла на 82%.

Ученым удалось притормозить процесс старения клеток
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Специалисты пояснили, что полученные результаты позволили установить связь между архитектурой генных сетей и клеточным долголетием. Это, по их мнению, в будущем может позволить рационально проектировать генные цепи, притормаживающие старение.

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