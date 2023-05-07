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Эксперт Тяжельников: выходные, проведенные на диване, усугубят усталость к будням

Специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что выходные, проведенные на диване, усугубят усталость к началу рабочей недели. Об этом он сообщил РИА Новости.

Медик заявил, что выходные на диване усугубят усталость к будням
© Газета.ру

По его словам, в выходные важно переключиться от рабочих мыслей на то, что нравится, но отдых на диване и алкоголь только усугубят усталость.

Сон при этом должен быть качественным и достаточным, но не более 9 часов, иначе вместо бодрости человек будет чувствовать апатию.

Ранее сообщалось, что работа на дачном участке — отличный способ провести время на свежем воздухе, улучшить физическую форму и координацию движений, укрепить мышцы и повысить настроение. Об этом заявил фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов.

Он подчеркнул, что в первую очередь, это касается людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни.

Также он посоветовал не ограничиваться только работой на даче, чтобы избежать переутомления. Чтобы разнообразить физическую активность подойдут прогулки, езда на велосипеде, волейбол и другие виды активного отдыха, заключил эксперт.

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