Медик заявил, что выходные на диване усугубят усталость к будням

Специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что выходные, проведенные на диване, усугубят усталость к началу рабочей недели. Об этом он сообщил РИА Новости.

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По его словам, в выходные важно переключиться от рабочих мыслей на то, что нравится, но отдых на диване и алкоголь только усугубят усталость.

Сон при этом должен быть качественным и достаточным, но не более 9 часов, иначе вместо бодрости человек будет чувствовать апатию.

Ранее сообщалось, что работа на дачном участке — отличный способ провести время на свежем воздухе, улучшить физическую форму и координацию движений, укрепить мышцы и повысить настроение. Об этом заявил фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов.

Он подчеркнул, что в первую очередь, это касается людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни.