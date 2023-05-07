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Врач Линч назвала три группы продуктов для профилактики скачков сахара после еды

При диабете организм не вырабатывает достаточное количество инсулина. Без него уровень сахара в крови может подняться до опасных показателей. Чаще всего скачки глюкозы происходят после еды. Врач Клэр Линч рассказала, какие продукты помогут избежать этого состояния.

Она отметила, что любые цельные растительные продукты полезны для профилактики и лечения диабета второго типа. Все они содержат много полезных веществ, сохраняя при этом низкое содержание калорий.

Специалист назвала три группы продуктов, которые богаты клетчаткой, которая необходима для профилактики скачков сахара в крови.

Соевый белок не содержит холестерина, но является богатым источником «хороших» полиненасыщенных жиров и флавоноидов. Они снижают риск диабета благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

В бобовых содержится как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Растворимая клетчатка снижает пиковый уровень глюкозы в крови после еды. Нерастворимая клетчатка же повышает чувствительность к инсулину, передает Daily Express.

Ягоды помогают справиться с окислительным эффектом после другой, менее здоровой еды. Это также улучшает резистентность к инсулину.

В семи из десяти случаев диабет второго типа развивается из-за неправильного питания. Врачи назвали продукты, которые способны провоцировать развитие данного заболевания.

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