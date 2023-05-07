Врач напомнила о симптомах отравления ядовитыми растениями

Врач-дерматовенеролог Александра Филева напомнила о том, какие ядовитые растения часто можно встретить во время отдыха на природе, об опасных симптомах отравления ими. Среди самых известных ядовитых растений - борщевик Сосновского. Его сок содержит вещества, делающие кожу уязвимой к ультрафиолету. В итоге появляются ожоги и волдыри. Подробности специалист рассказала в беседе с RT.

По словам Филевой, сок с кожи необходимо быстро смыть водой с мылом или спиртовым раствором. Место соприкосновения с растением нужно смазать противоожоговым средством и на несколько дней закрыть от солнечных лучей.

“Опасность представляет и волчье лыко, привлекающее внимание детей ярко-красными ягодами. Смертельными для взрослого станут 10-15 ягод, а для детей всего 3-5. Симптомы отравления проявляются быстро. Отекает слизистая рта, течет слюна, возникает тошнота и рвота с примесями крови”, - отметила Александра Филева.

А белена черная, встречающаяся в огородах, у дорог и на полях, покрыта мягкими липкими волосками. Плоды похожи на коробочки с маком, дети часто пытаются их открыть.