Иммунолог предупредила, что свидетельствует об аллергии на березу

Зуд и покраснение глаз, кашель и некоторые другие симптомы указывают на аллергическую реакцию в ответ на взаимодействие с пыльцой березы. Об этом "Известиям" рассказала аллерголог-иммунолог Мария Фоминых.

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Помимо зуда, покраснения глаз и кашля, говорит специалист, об аллергии на березу свидетельствуют высыпания на кожа и зуд в горле.

Ольха и лещина, пыльца которых тоже вызывает аллергию, уже заканчивают цвести, а у березы этот процесс продлится примерно до середины мая. После этого аллергические реакции чаще будут возникать на цветение клена, ясеня, дуба или тополя.