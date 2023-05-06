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Иммунолог Фоминых предупредила, что свидетельствует об аллергии на березу

Зуд и покраснение глаз, кашель и некоторые другие симптомы указывают на аллергическую реакцию в ответ на взаимодействие с пыльцой березы. Об этом "Известиям" рассказала аллерголог-иммунолог Мария Фоминых.

Иммунолог предупредила, что свидетельствует об аллергии на березу
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Помимо зуда, покраснения глаз и кашля, говорит специалист, об аллергии на березу свидетельствуют высыпания на кожа и зуд в горле.

Ольха и лещина, пыльца которых тоже вызывает аллергию, уже заканчивают цвести, а у березы этот процесс продлится примерно до середины мая. После этого аллергические реакции чаще будут возникать на цветение клена, ясеня, дуба или тополя.

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