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Раскрыта польза витамина D в борьбе раком

Заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Соловьева в беседе с aif.ru рассказала, что несколько десятков лет назад ученые заметили закономерность, что в более солнечных регионах население реже болеет онкозаболеваниями чем в местах, куда солнечный свет попадает значительно реже. Началось изучение влияния витамина D на организм человека.

Раскрыта польза витамина D в борьбе раком
© runews24.ru

Однако до сих пор до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, может ли витамин спасти от рака. В частности, были проведены исследования о роли витамина D в развитии колоректального рака. Результаты были крайне непоследовательны. Вместе с тем, стало известно, что повышенный уровень витамина D связан с более низкой вероятностью заболеть этим видом онкологии.

Существует множество гипотез, что витамин D является профилактическим средством рака молочной железы и предстательной железы. Однако все аргументы основаны только на диагностических тестах in vitro.

Специалист отмечает, что риск заболеть раком можно снизить, если регулярно проходить онкологические скрининги.

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