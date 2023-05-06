Раскрыта польза витамина D в борьбе раком

Заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Соловьева в беседе с aif.ru рассказала, что несколько десятков лет назад ученые заметили закономерность, что в более солнечных регионах население реже болеет онкозаболеваниями чем в местах, куда солнечный свет попадает значительно реже. Началось изучение влияния витамина D на организм человека.

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Однако до сих пор до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, может ли витамин спасти от рака. В частности, были проведены исследования о роли витамина D в развитии колоректального рака. Результаты были крайне непоследовательны. Вместе с тем, стало известно, что повышенный уровень витамина D связан с более низкой вероятностью заболеть этим видом онкологии.

Существует множество гипотез, что витамин D является профилактическим средством рака молочной железы и предстательной железы. Однако все аргументы основаны только на диагностических тестах in vitro.