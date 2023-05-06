Врач назвала худший "легкий" алкоголь

Пиво ошибочно считают "легким" алкоголем. Избавиться от пивной зависимости даже сложнее, чем от водочной, при этом организм неминуемо разрушается в относительно короткий период. Правду о напитке рассказала директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России, психиатр-нарколог Татьяна Клименко в интервью KP.Ru.

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"Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время", - подчеркнула врач, напомнив про формирование "пивного сердца".

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Дело в том, что пенный напиток создает повышенную нагрузку на кровеносное русло, вены расширяются, а сердце со временем увеличивается в размерах. В результате развивается такая аномалия как "пивное сердце". Помимо этого пиво провоцирует сердечную недостаточность, нарушение сердечного ритма, сухость кожи, слабость в ногах и боли в икроножных мышцах. Любители пива зачастую становятся раздражительными, у них ухудшается сон.

Отмечается, что период полного выведения алкоголя из организма составляет 21 сутки. Из этого следует, что большинство людей пьет, не просыхая. Врачи предупреждают, что многие пациенты недооценивают такое состояние как похмелье. Между тем, после пива, если перебрать с количеством, оно не легче, чем после крепких напитков. Как по ощущениям, так и с точки зрения последствий для организма. Особенно опасно устраивать тренировки с похмелья - такую ошибку совершают многие, пытаясь поскорее прийти в себя. Как уточнила специалист, тренироваться с похмелья (от суток до 3-х после) опасно, так как физическая активность повышает пульс и давление. Получается, что с похмелья мы заставляем сердце гонять густую кровь по слипшимся капиллярам, а значит, может оторваться тромб. Отсюда риск внезапной смерти в спортзале.