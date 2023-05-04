Нарколог предупредил о риске удушья из-за курения

Курение может привести к удушью. Такое предупреждение сделал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает «360».

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Табачный дым приводит к постоянному воспалительному процессу в бронхах. Там скапливает слизь и сужается просвет, поэтому курильщику становится трудно дышать. Если бронхи продолжительное время подвергаются такому вредному воздействию, то развивается бронхиальная астма.

«Никотинозависимые люди в большей степени подвержены риску развития бронхиальной астмы, поскольку ядовитые смолы оказывают отравляющее действие не только на органы дыхания, но и на весь организм», – отметил Холдин.

Риск появления этого заболевания актуален также для тех, кто использует вейпы, и для пассивных курильщиков.

Ранее терапевт, пульмонолог Александр Карабиненко отмечал, что курение вейпов может нанести вред работе мозга и дыхательной системе человека. По словам специалиста, все продукты, которые вдыхаются в горячем виде, всасываются в легочную альвеолу. Со временем в легких происходят изменения. Человек может начать кашлять или испытывать недостаток дыхания. Кроме того, вред организму наносят и ароматизаторы, которые добавляют в вейпы.

«Легкие детей и юношей могут быть подобны тем, которые перенесли тяжелый коронавирус», – сравнил Карабиненко.