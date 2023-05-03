Врач Нечаева рассказала, что нельзя делать при приступе эпилепсии
Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева заявила, что при эпилептическом припадке больному нельзя сильно раскрывать челюсть и вставлять какой-либо предмет между челюстями. Подробностями эксперт поделилась в беседе с РИАМО.
По словам медика, доказано, что такие действия приносят больному больше вреда. Например, у пациента могут поломаться зубы, появиться травмы горла. Также может появиться обструкция трахеи, бронхов, когда хрупкие предметы перекусываются челюстью.
При эпилептических припадках эксперт рекомендует держать больного за руки и ноги, слега придерживая голову на боку, чтобы избежать травмы и язык на западал в глотку.
Ранее "Рамблер" показывал видео, что делать, если у человека приступ эпилепсии.