Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева заявила, что при эпилептическом припадке больному нельзя сильно раскрывать челюсть и вставлять какой-либо предмет между челюстями. Подробностями эксперт поделилась в беседе с РИАМО.

По словам медика, доказано, что такие действия приносят больному больше вреда. Например, у пациента могут поломаться зубы, появиться травмы горла. Также может появиться обструкция трахеи, бронхов, когда хрупкие предметы перекусываются челюстью.

При эпилептических припадках эксперт рекомендует держать больного за руки и ноги, слега придерживая голову на боку, чтобы избежать травмы и язык на западал в глотку.

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