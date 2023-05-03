В позвоночнике россиянина обнаружили червей

Врачи обнаружили червей-гельминтов в позвоночнике жителя Омска, передает радиостанция "Комсомольская правда".

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По данным медиков, больной жаловался на слабость в ногах, сниженную чувствительность в уровне пупка, ограниченную подвижность в грудном отделе позвоночника и ощущение инородного тела на спине.

В ходе обследования был выявлен гнойный абсцесс в грудном отделе позвоночника. Внутри находились нити червей-гельминтов – паразитов, которые проникают в организм вместе с водой или пищей, а также при контакте с больными животными. В настоящее время больного продолжают обследовать врачи из Кургана и Санкт-Петербурга.

Ранее международная группа биологов призвала защищать паразитов. Ученые выразили мнение, что паразитические организмы являются такой же частью биосферы, как и все остальные. Многие из них играют важную иммунорегуляторную роль в популяциях хозяев, указали биологи. Кроме того, паразиты – важная часть в цепочке потребления и передачи биологических ресурсов в популяции.