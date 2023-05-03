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Стоматолог Маслова рассказала о правильной гигиене полости рта

Стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала, как правильно ухаживать за ротовой полостью.

Стоматолог рассказала о правильной гигиене полости рта
© Вечерняя Москва

Как отметила врач, одной зубной щеки для тщательного очищения поверхности зубов будет недостаточно. Необходимо использовать зубные ершики для очищения межзубных пространств. Причем подбирать их должен стоматолог. Периодически нужно проходить профессиональную чистку в кабинете стоматолога.

Врач посоветовала отказаться от жестких зубных щеток, так как ими можно травмировать десны и твердые ткани зуба.

Прикладывать чрезмерное давление не нужно ни к какой зубной щетке, добавила она.

Также не стоит чистить зубы много раз в течение дня, достаточно двух раз, если человек делает это правильно, передает aif.ru.

В свою очередь стоматолог Никита Жабин предупредил, что для того, чтобы зубы были не только здоровыми, но и белоснежными, придется исключить практически полностью напитки, которые их окрашивают: черный и зеленый чаи, кофе и газировки с красителями, передает интенет-издание «Подмосковье сегодня».

Смена сезона, как и другие факторы, может негативно влиять на здоровье зубов и десен. Об этом сообщила стоматолог Екатерина Гаева.

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