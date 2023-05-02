Туристка заболела в отпуске и умерла от кровоизлияния в мозг

Американская туристка поехала в отпуск вместе с друзьями, внезапно заболела и умерла от кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает The Mirror.

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Уточняется, что компания молодых людей отдыхала в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас в конце марта. 22-летняя Лиза Берк (Liza Burke) почувствовала себя плохо и решила подняться в комнату, чтобы отдохнуть. Спустя несколько часов друзья нашли ее без сознания и сообщили о случившемся родным девушки.

Издание отмечает, что врачи поставили Берк диагноз артериовенозная мальформация (АВМ), после чего близкие организовали переправку девушки домой, в США. Однако, несмотря на попытки врачей спасти ее, вскоре Берк умерла от кровоизлияния в мозг.