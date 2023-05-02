Онколог, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин заявил, что кисты яичников развиваются у женщин, перенесших аборт, после поздних первых родов и по другим причинам. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

По словам медика, киста яичника зачастую протекает бессимптомно и обнаруживается только при плановом осмотре.

К факторам, повышающим вероятность развития кисты яичника, врач отнес слишком раннюю первую менструацию или позднюю менопаузу, нарушения менструального цикла, циклы без овуляции при поликистозе яичников, бесплодие, прерывание беременности, поздние первые роды, хронические воспаления органов малого таза, неблагоприятная наследственность и гормональные сбои.

Ильин отметил, что такие образования больших размеров могут привести к осложнениям, например, разрыву, нагноению, перекруту ножки и сдавливанию соседних органов.

Метод лечения зависит от размера кисты, ее структуры, наличия или отсутствия кровотока. Некоторые из них можно лечить без операции, другие же нуждаются в хирургическом вмешательстве.

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