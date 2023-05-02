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Страдающая от боли 11 лет женщина обнаружила внутри тела иголку с ниткой

39-летняя Мария Адерлинда Фореро, жительница деревни Сан-Исидро, Колумбия, узнала, что внутри ее тела остались нитка с иголкой после операции, сделанной 11 лет назад. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина обнаружила внутри тела иголку с ниткой
© Lenta.ru

В 2012 году женщина, родившая четверых детей, решилась на перевязку маточных труб, после которой больше не могла забеременеть. Уже через несколько дней после операции она начала страдать от боли, которая постепенно усиливалась. Врачи выписали Фореро анальгетик, однако ей становилось все хуже. В результате ей было назначено более мощное обезболивающее.

В течение следующих 11 лет Мария постоянно испытывала боль, не могла ходить и спать. Из-за этого Фореро сменила несколько мест работы. После множества обращений в больницу и долгих лет страданий медики назначили женщине УЗИ и МРТ. Во время обследований врачи обнаружили, что внутри тела Фореро находятся нитка и иголка, оставленные хирургами, которые проводили ей операцию в 2012 году.

Женщина была шокирована, узнав, что халатность врачей заставила ее страдать столько лет. Перенесла ли Фореро операцию по удалению инородных предметов, неизвестно.

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