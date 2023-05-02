Раскрыта смертельная опасность чистки зубов во время принятия душа

Стоматологи из Нью-Йорка, США, Майкл Вей и Ричард М. Липари раскрыли смертельную опасность чистки зубов во время принятия душа. Соответствующий материал появился на сайте издания Livestrong.

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По словам врачей, на поверхности лейки душа скапливаются бактерии, которые могут попасть в рот вместе со струей воды. Таким образом это может способствовать развитию инфекции в легких.

Кроме того, специалисты отметили, что необходимо учитывать, в каких условиях остается щетка после чистки зубов. «Влажная среда обеспечивает идеальные условия для роста бактерий, поэтому важно убедиться, что ваша зубная щетка может правильно и быстро высохнуть», — предупредил Липари.